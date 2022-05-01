'Jandarma' olduğunu söyleyerek dolandıran şüpheli yakalandı - Haberler

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'Jandarma' olduğunu söyleyerek dolandıran şüpheli yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Orhan Bozdemir - Güncel
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'Jandarma' olduğunu söyleyerek dolandıran şüpheli yakalandı

BURSA'da kendisini 'jandarma' olarak tanıtıp, dolandırıcılık yaptığı tespit edilen U.S. (35) yakalandı.

BURSA'da kendisini 'jandarma' olarak tanıtıp, dolandırıcılık yaptığı tespit edilen U.S. (35) yakalandı.

Keles ilçesi, Kocokovacık Mahallesi'nde R.A. (77) kendisini 'jandarma' olarak tanıtan bir kişinin aradığını, adının hırsızlık olayına karıştığını söylediğini ve evinde arama yapacaklarını bildirdiğini belirterek, jandarmaya haber verdi. Ekipler, para da isteyen şüphelinin bir araçla köye geleceği bilgisine ulaştı ve bu kişinin U.S. olduğunu belirledi. Ekipler, aynı mahalledeki A.K.'nin de 2 altın bileziği ile 1000 lira parasını dolandıran U.S.'yi yakaladı. 14 farklı suçtan kaydı bulunan U.S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. U.S. daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bilezikler ile para da sahibine teslim edildi.


Demirören Haber Ajansı / Orhan Bozdemir - Güncel

Dolandırıcılık, Jandarma, Güncel, Haberler

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