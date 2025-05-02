Jandarma'nın Yeni Robot Köpeği Patlayıcı Maddelere Müdahale Edecek

Jandarma bünyesinde patlayıcı maddelere müdahale eden timler, "robot köpek" olarak da nitelendirilen ve robotik kol entegre edilen 4 bacaklı robottan yararlanacak.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST KKTC, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 132 kurumun katılımıyla eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı, festival kapsamında kabiliyetlerini ve bunları icra ederken kullanılan çeşitli ekipmanları sergiledi.

Bu ürünler arasında yer alan "patlayıcı madde keşif ve müdahale robotları" festival alanını ziyaret edenler tarafından ilgi ve merakla izlendi.

Jandarma Patlayıcı Madde İmha Timleri, uzun süredir görevlerini icra ederken bomba imha robotları ve insansız kara araçlarından yararlanıyor.

Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden jandarma birimleri, son dönemde örnekleri ve kullanım konseptleri çeşitlenen "robot köpek" olarak da nitelendirilen 4 bacaklı robotu envanterine kattı.

Türkiye'nin güvenliğine yönelik yenilikçi çözümler sunma misyonuyla hareket eden Jandarma Asayiş Vakfı'nın iştiraki JAVDES, robotik teknolojileri alanında faaliyet gösteren DPM Tech İleri Teknolojiler AŞ ile işbirliği yaparak 4 Bacaklı Patlayıcı Madde Keşif ve Müdahale Robotu'nu Patlayıcı Madde İmha Timleri'ne (PAMİT) kazandırdı. Robota; ultra hafif, esnek ve insanlarla işbirliği yapabilen robot kolları tasarlayıp üreten KINOVA Robotik'in bir robot kolu entegre edildi.

Robot; 4 bacaklı bir taşıyıcı, manüplatör kolu, kıskaç ve el kontrol ünitesinden oluşuyor.

Engebeli arazilerde ve zorlu çevre koşullarında hareket kabiliyetine sahip robot köpek, gelişmiş sensör sistemleri, yüksek çözünürlüklü kameralar ve otonom navigasyon yetenekleriyle görev yapıyor. Robot, patlayıcı maddelerin tespitinin hızlı ve güvenli bir şekilde yapılmasına katkı sağlıyor. Uzaktan kumanda edilebilme özelliği sayesinde, personelin riskli bölgelere doğrudan müdahale etmesine gerek kalmadan operasyonların emniyetli şekilde yapılmasına imkan veriyor.

4 bacaklı patlayıcı madde keşif ve müdahale robotunun, jandarma timlerinin kullanımıyla daha da geliştirilmesi ve sayıları artırılması hedefleniyor.

Tehditlere müdahale, olay yeri inceleme

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yapan Patlayıcı Madde İmha Timleri, sorumluluk alanında KBRN tehdidi bulunan ortamlar dahil her türlü mühimmat, patlayıcı madde ve el yapımı patlayıcı maddelere müdahaleye yetkili, gerekli teçhizat ve malzemeyle donatılmış, alanında yetişmiş uzman personelle faaliyet gösteriyor.

Timler, Jandarma Genel Komutanlığına ait tesislerde veya sorumluluğundaki arazi, bölge ve atış sahalarında bulunan patlayıcı maddelerin keşif, tespit ve teşhisini yapıyor, etkilerini değerlendirerek imkan ve kabiliyetleri içerisinde ise müdahale ediyor.

Timler ayrıca konusu suç teşkil eden olaylarda adli makamlar tarafından verilecek görevler doğrultusunda patlayıcı madde olaylarına müdahale ediyor ve olay yeri incelemesi yapıyor. Bulgu ve delillerin kriminal incelemelerini yapıp olayların faillerinin tespit edilmesini sağlıyor.