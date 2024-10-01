Jandarma'nın 'Siberağ-8' Operasyonu: 22 Şüpheli Yakalandı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde jandarma tarafından "Nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis" suçlarına yönelik düzenlenen "Siberağ-8" operasyonlarında hesaplarında 16 milyon 800 bin TL para hareketliliği bulunan 22 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada, operasyonların Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca İstanbul, Antalya, Trabzon, Mersin, Van, Gaziantep, İzmir ve Eskişehir'de düzenlendiğini ifade etti.

Şüphelilerin yurt dışı kaynaklı yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynattıkları, sosyal medya platformları üzerinden kiralık bungalov ev, karavan ve ikinci el ürün ilanı vererek haksız kazanç sağladıklarının tespit edildiğini belirten Yerlikaya, operasyonlar sonucu çok sayıda bilgisayar, telefon, bellek, SIM kart ve banka kartı ele geçirildiğini açıkladı.