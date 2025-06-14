Jandarma'nın 186. Yıl Dönümü Varda Köprüsü'nde Kutlandı

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Adana'da, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Varda Köprüsü'ne pankartlar asıldı. Jandarma personeli köprüden halatla inerek etkinliğe renk kattı.

Adana'da, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tarihi Varda Köprüsü'ne pankartlar asıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Teşkilatın kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, 1912'de Almanlar tarafından taştan çelik örme tekniğiyle yapılan, 200 metre uzunluğunda ve 100 metre yüksekliğindeki Varda Köprüsü'ne pankart astı.

"Jandarma vatanın her yerinde, milletin emrinde. Jandarma 186 yaşında" ve "Jandarma 186 yıldır vatanın bekçisi, milletin güvencesi" yazılı pankartların asıldığı köprüden, 2 jandarma personeli sis bombası eşliğinde halatla indi.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
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