Jandarma'nın 184. kuruluş yılı kutlandı

JANDARMA Genel Komutanlığı, kuruluşunun 184'üncü yılı nedeniyle 'Jandarmanın Aslanları' isimli bir video paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabından, '184 yıldır aziz milletimizin emrinde ve hizmetinde olmanın gururunu yaşıyor' notuyla Jandarma Genel Komutanlığı'nın kuruluşunun 184'üncü yıl dönümüne özel bir video paylaşıldı. Söz, müzik, görüntü ve altyapısı Jandarma Genel Komutanlığı Sosyal Medya Şube Müdürlüğü'nce hazırlanan video, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın kişisel hesabından da paylaşıldı. 'Jandarmanın Aslanları' isimli video klipte seslendirme, Jandarma Astsubay Seyfettin Karabulut ve Jandarma Astsubay Büşra Bilge Demir tarafından yapıldı.