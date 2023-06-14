Üye Girişi
Haberler
Jandarma'nın 184. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Jandarma'nın 184. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Güncel Haberler

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Jandarma'nın 184'üncü kuruluş yıl dönümü sebebiyle Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Komiserler ve polisler; ilçedeki jandarma komutanlığını ziyaret etti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Jandarma'nın 184'üncü kuruluş yıl dönümü sebebiyle Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Komiserler ve polisler; ilçedeki jandarma komutanlığını ziyaret etti.

Kdz. Ereğli Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiserler Salih İnaloğlu, Recep Öztürk, İsa Kılıçgil, başpolis Yalçın Karaçam, asayiş, trafik ve yunus polisleri Zennur Çetin, Hasan Başkan, Akif Hergül, Süreyya Yılmaz ve Burak Kartal, Jandarma Teşkilatı'nın 184. kuruluş yıldönümü dolayısıyla anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Heyet, kuruluş yıldönümünü kutlamak üzere İlçe jandarma Komutanı Ali Akça'yı makamında ziyaret ettiler. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Zonguldak Hisarcık Jandarma Ereğli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title