Jandarma Genel Komutanlığına ait 'Jandarma Mobil Eğitim Tırı' ve 'Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı' Iğdır'da vatandaşlara uygulamalı trafik eğitimi verdi. İçişleri Bakanlığınca trafik güvenliğine dikkat çekmek ve emniyet kemeri kullanım alışkanlığını artırmak için hayata geçirilen 'Bir Hareketine Bakar Hayat' projesi için 'Jandarma Mobil Eğitim Tırı' ve 'Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı' Iğdır'a geldi.

Jandarma Genel Komutanlığına ait 'Jandarma Mobil Eğitim Tırı' ve 'Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı' Iğdır'da vatandaşlara uygulamalı trafik eğitimi verdi.

İçişleri Bakanlığınca trafik güvenliğine dikkat çekmek ve emniyet kemeri kullanım alışkanlığını artırmak için hayata geçirilen 'Bir Hareketine Bakar Hayat' projesi için 'Jandarma Mobil Eğitim Tırı' ve 'Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı' Iğdır'a geldi. Meydan parkına konuşlandırılan mobil eğitim tırına gelen çocuklar, trafik hakkında çizgi film izledi daha sonra oyuncak arabalara binerek trafikteki ışıkların anlamlarını öğrendi. Emniyet kemeri simülasyon aracı ise yetişkinlere açıldı. Vatandaşlar, aracı test ederek yavaşlatılmış şekilde araç içinde trafik kazası anında yaşananlara tanıklık etti. Uygulama sırasında görevlilerce emniyet kemeri kullanımının önemi anlatıldı.

Emniyet kemeri simülasyon aracını deneyen Sonay Çimen emniyet kemerinin önemini aracı test ettiğinde bir kere daha anladığını belirterek, "Gerçekten öncelikle dıştan gözüktüğü gibi çok basite alıyormuşuz. Hiçbir zaman emniyet kemerinin ciddiyetini hiçbir zaman anlamıyorduk. İlk deneyimim oldu, gerçekten bundan sonra ehliyet yapmayı düşünüyorum. İnşallah gerçekten de kemerimi hiçbir zaman çıkartmayacağım ve herkese de söylüyorum. Kendi canınız için ve çocuklarınızın, ailenizin canı için kemerinizi takın; gerçekten kemer çok ve çok önemliymiş" dedi.

Ayrıca, alkol gözlüğü simülasyonuna da katılan vatandaşlar boş kaleye gol atmaya çalıştı. Vatandaşları trafik hakkında bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla gelen tır bugün akşama kadar hizmet verdikten sonra Kars'a geçecek. - IĞDIR