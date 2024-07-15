Jandarma Mehteran Komutanlığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için konser verdi
Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Mehteran Komutanlığı, başkentte düzenlenen konserde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için marşlar seslendirdi. Vatandaşlar da konserde eşlik etti ve cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekti.
Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Mehteran Komutanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla başkentte konser verdi.
Ulus'taki Atatürk Heykeli önünde düzenlenen konserde, Jandarma Mehteran Komutanlığınca seslendirilen marşlara vatandaşlar da eşlik etti.
Konseri izleyenler cep telefonlarıyla fotoğraf ve video da çekti.