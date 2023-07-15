Jandarma Mehteran Birliği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için konser verdi
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Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, başkentte düzenlenen etkinlikte 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla konser verdi. Vatandaşlar da konserde seslendirilen marş ve eserlere eşlik etti. Etkinlikte duygu dolu anlar yaşandı ve bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla fotoğraf çekti. Konseri dinlemeye gelenlerden Hasan Hüseyin Çöpel, etkinliklerin düzenlenmesinden duyduğu gururu dile getirdi ve ülkenin geldiği noktaya vurgu yaptı.
Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla başkentte konser verdi.
Ulus'taki Atatürk Heykeli önünde düzenlenen konserde, Jandarma Mehteran Birliği'nin seslendirdiği marş ve eserlere vatandaşlar da eşlik etti.
Duygu dolu anların yaşandığı etkinlik boyunca vatandaşlardan bazıları cep telefonlarıyla fotoğraf çekti.
Konseri dinlemeye gelenlerden Hasan Hüseyin Çöpel, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerden duyduğu gururu dile getirdi. Çöpel, 7 senedir düzenlenen tüm etkinliklere katıldığını belirterek, "Unutmadık, unutturmayacağız. Ülkemiz çok güzel yerlere geldi." dedi.