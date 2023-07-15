Jandarma Mehteran Birliği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için konser verdi

Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, başkentte düzenlenen etkinlikte 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla konser verdi. Vatandaşlar da konserde seslendirilen marş ve eserlere eşlik etti. Etkinlikte duygu dolu anlar yaşandı ve bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla fotoğraf çekti. Konseri dinlemeye gelenlerden Hasan Hüseyin Çöpel, etkinliklerin düzenlenmesinden duyduğu gururu dile getirdi ve ülkenin geldiği noktaya vurgu yaptı.