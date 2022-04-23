- Jandarma Komutanlığı'nda renkli 23 Nisan kutlaması

ERZURUM - Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması faaliyetinde renkli görüntüler yaşandı.

Karargah binasında gerçekleştirilen etkinliğe Yakutiye İlçesi Soğucak İlkokulunda eğitim gören 23 çocuk katıldı. Kutlamalarda çocuklara İl Jandarma Komutanlığına bağlı araçlara binmeleri sağlandı.

Dumlu Asayiş Bölük Komutanlığına bağlı Komando Timi ve KOM Şube Müdürlüğüne bağlı Köpek Timi gösteri yaptı. Çocuklar köpeklerle top oynadı telsizden anons yaptı. Jandarma araçlarına bindi.

Jandarma ekipleri tarafından çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanarak pasta kesimi yapıldı akabinde oyuncak ve hikaye kitapları dağıtıldı.