Jandarma Komutanı Tombul'dan Hizan Belediye Başkanı Şam'a Veda Ziyareti
Bitlis Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Hizan Belediye Başkanı Yahya Şam'a veda ziyaretinde bulundu. Başkan Şam, Tombul'a ilçeye sunduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti.
Tuğgeneral Tombul, Başkan Şam'ı makamında ziyaret etti.
Şam, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tombul'a ilçeye sunduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti.
Tombul da ilçe halkının misafirperverliğinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Kaynak: AA / Orhan Alca - Güncel