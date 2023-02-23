JANDARMA KOMANDOLAR DEPREM BÖLGESİNE UĞURLANDI

BURDUR'dan deprem bölgesinde görev almak için giden jandarma komandolara uğurlama töreni düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törene Vali Vekili Ahmet Mailoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder ile jandarma personeli katıldı. İl Jandarma Komutanlığı bahçesindeki törende konuşan Vali Vekili Ahmet Mailoğlu, Allah kazasız belasız gidip gelmeyi, hayırlı görevler yapmayı nasip etsin dedi.

İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder de personele deprem bölgesinde yapacakları görevle ilgili uyarılarda bulundu. Güder, Hayırlı yolculuklar, hayırlı görevler. Yolunuz ve bahtınız açık olsun diye konuştu.

Daha sonra deprem bölgesinde görev yapacak İl Jandarma Komutanlığı'ndan 3 kadın astsubay ile Yeşilova İlçe Jandarma Asayiş Komando Bölüğü'nden 45 mavi bereli, il jandarma personeli ile vedalaşıp Burdur Belediyesi tarafından temin edilen otobüse binerek deprem bölgesine hareket etti.