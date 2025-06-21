Jandarma, Kimliğini Unutan Öğrenciyi Sınava Yetiştirdi
Samsun'da kimliğini evde unutan bir öğrenci, Havza İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi tarafından evine götürülerek kimliği alındı ve sınava yetiştirildi.
Samsun'da, kimliğini evde unutan öğrenciyi Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) jandarma yetiştirdi.
Havza Meslek Yüksekokulu'nda TYT'ye girecek bir öğrenci, kimliğinin yanında olmadığını fark etti.
Bunun üzerine Havza İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi, kimliğini unutan öğrenciyi alarak Memduhiye Mahallesi'ndeki evine gitti.
Kimliğini evden alan öğrenciyi jandarma ekibi, yeniden sınava gireceği binaya götürdü.
Aday, kapıların kapanmasına az bir süre kala sınava yetişti.
Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel