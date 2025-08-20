Jandarma Kılığında Dolandırıcılık: Zanlı Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kendisini jandarma olarak tanıtan A.Ö., telefonda dolandırıcılık yaparken yakalandı ve tutuklandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kendisini jandarma olarak tanıtıp bir kişiyi dolandıran zanlı tutuklandı.

Telefonla arayıp kendisini jandarma olarak tanıtarak E.G'yi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alıp adliyeye sevk edilen A.Ö'nün savcılık sorgusu tamamlandı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
Galatasaray'ın yıldızı ülkeden gitti! İşte yeni takımı

Galatasaray'ın yıldızı ülkeden gitti! İşte yeni takımı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk futbolunda bahis skandalı! Şut çekilmeyen maç hakkında karar çıktı

Türk futbolunda bahis skandalı! Şut çekilmeyen maç için karar çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.