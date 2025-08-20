Jandarma Kılığında Dolandırıcılık: Zanlı Tutuklandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kendisini jandarma olarak tanıtan A.Ö., telefonda dolandırıcılık yaparken yakalandı ve tutuklandı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kendisini jandarma olarak tanıtıp bir kişiyi dolandıran zanlı tutuklandı.
Telefonla arayıp kendisini jandarma olarak tanıtarak E.G'yi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alıp adliyeye sevk edilen A.Ö'nün savcılık sorgusu tamamlandı.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli tutuklandı.
