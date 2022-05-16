JANDARMA, KAYIP DÜVEYİ DRONLA BULDU - Haberler

LÜLEBURGAZ, KIRKLARELİ (DHA) - KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde Cihan Avcı'nın kaybolan düvesi, jandarma ekiplerince dronla havadan 4 saat yapılan arama sonucu ormanda buldu.

Lüleburgaz'ın Karaağaç köyünde hayvancılık yapan Cihan Avcı, yeni aldığı düvesinin kaybolması üzerine kendi çabalarıyla aramaya başladı. Aramadan sonuç alamayan Avcı, jandarmadan yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine köye giden jandarma ekipleri, hem havadan dron ile hem de karadan arama çalışması başlattı. Yaklaşık 4 saat süren aramada düve, çiftlikten 3 kilometre uzaklıkta dronla tespit edildi. Sürüden ayrılarak kaybolan düve, bulunduğu yerden alınarak, sahibine teslim edildi. Cihan Avcı, hayvanını bulan jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel