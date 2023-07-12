Aksaray'da kaybolan 100 adet koyun jandarma ekiplerinin dron ile yaptığı 1 saatlik aramalar sonucunda bulundu. Jandarma ekipleri, dron ile havadan ve ekiplerle karadan yapılan arama çalışmaları sonucunda kayıp koyunları sahibine teslim etti.

Jandarma kayıp 100 koyunu dron ile 1 saatte buldu

AKSARAY - Aksaray'da kaybolan 100 adet koyun jandarma ekiplerinin dron ile yaptığı 1 saatlik aramalar sonucunda bulundu.

Olay, Güzelyurt ilçesi Ilısu köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, köyde yaşayan N.E. isimli üretici 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak 100 adet koyununun kaybolduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, kısa sürede köye intikal ederek kaybolan koyunları bulmak için hem dron ile havadan hem de ekiplerle karadan arama çalışması başlattı. 20 kilometrelik bölgeyi adeta abluka altına alan jandarma ekipleri dron ile bölgeyi tamamen taradı. Yapılan arama çalışmalarında kayıp koyunların yerini dron ile tespit edildi. 1 saatte kayıp 100 koyunu üreticinin mandırasına 10 kilometre uzaklıkta bulan jandarma ekipleri koyunları sahibine teslim etti. Koyunlar ekiplerle birlikte üreticinin mandırasına getirilirken, N.E. jandarma ekiplerine teşekkür etti.