Haberler

Jandarma Kaybolan Buzağıyı Sahibine Teslim Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde jandarma ekipleri, kaybolan bir buzağının bulunması için başlattıkları arama çalışmaları sonucunda hayvanı tespit etti ve sahibine teslim etti.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde jandarma ekiplerince bulunan buzağı, sahibine teslim edildi.

İlçeye bağlı Günüören köyünde yaşayan Davut Hatun, buzağının kaybolması üzerine İlçe Jandarma Komutanlığından yardım istedi.

Bunun üzerine harekete geçen jandarma asayiş timi, bölgede arama ve tarama çalışması yaptı.

Yaklaşık 2 saat süren ve dron kullanılan çalışmaların sonunda, kayıp hayvan köyün ormanlık alanındaki kayalıkların arasında olduğu tespit edildi.

Ekipler tarafından bulunan buzağı veteriner kontrolünün ardından sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
Bahçeli: İsrail'in durdurulması masa başında olmuyorsa silahla olması gerekmektedir

Bu ifadeyi ilk kez kullandı! Bahçeli'den İsrail'e "savaş" resti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşini tüfekle katlettikten sonra intihar etti

Bir aylık evlilerdi! Eve giren ekipler 2 cesetle karşılaştı
Babalarının mirası için notere gittiler, hayatlarının şokunu yaşadılar

Babasının mirası için notere gitti, hayatının şokunu yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.