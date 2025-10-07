Jandarma Kaybolan Buzağıyı Sahibine Teslim Etti

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde jandarma ekiplerince bulunan buzağı, sahibine teslim edildi.

İlçeye bağlı Günüören köyünde yaşayan Davut Hatun, buzağının kaybolması üzerine İlçe Jandarma Komutanlığından yardım istedi.

Bunun üzerine harekete geçen jandarma asayiş timi, bölgede arama ve tarama çalışması yaptı.

Yaklaşık 2 saat süren ve dron kullanılan çalışmaların sonunda, kayıp hayvan köyün ormanlık alanındaki kayalıkların arasında olduğu tespit edildi.

Ekipler tarafından bulunan buzağı veteriner kontrolünün ardından sahibine teslim edildi.