Jandarma Karakol Komutanı Evde Ölü Bulundu

Jandarma karakol komutanı evinde ölü bulundu

Tufanbeyli İlçe Jandarma Karakol Komutanı Kıdemle Astsubay Başçavuş Bayram Boyraz evinde ölü bulundu

ADANA - Tufanbeyli İlçe Jandarma Karakol Komutanı Kıdemle Astsubay Başçavuş Bayram Boyraz evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre evli olan ancak ailesi yanında olmayan jandarma karakol komutanı Boyraz'ın evinden silah sesi geldi. Bunun üzerine komşuları hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler içeri seslendi. Ancak kimse ses vermeyince polis eve girince Boyraz'ı kanlar içinde yerde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrol ettiği Boyraz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Boyraz'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis şüpheli ölümle ilgili çalışma başlattı.