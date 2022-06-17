Jandarma KADES uygulamasının tanıtımını yaptı Demre ilçesinde jandarma tarafından İçişleri Bakanlığının Kadın Destek Uygulamasının (KADES) tanıtımı gerçekleştirildi. Demre ilçesinde jandarma tarafından İçişleri Bakanlığının Kadın Destek Uygulamasının ( Kades ) tanıtımı gerçekleştirildi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri Demre ilçe Jandarma Komutanlığı personelinin katılımıyla vatandaşlara KADES uygulamasının tanıtımını yaptı. Jandarma ekipleri vatandaşlara KADES uygulamasının tanıtımı sırasında, uygulamanın cep telefonlarına yüklenmesini, uygulamanın nasıl işlediğini, ne tür durumlarda uygulamanın kullanılacağını, olası olumsuz durumlarda uygulamanın sağladığı faydalar hakkında bilgilendirmelerde bulundular. KADES uygulamasının tanıtımı sırasında vatandaşlara uygulamanın anlatıldığı broşürlerde dağıtan ekipler, uygulama hakkında vatandaşlardan gelen soruları da cevaplandırdı. AA / Mehmet Çakmak - Güncel Jandarma Antalya Demre KADES Güncel Haberler

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