Jandarma İzmir'de Çeşitli Suçlardan Aranan 17 Kişiyi Yakaladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Jandarma İzmir'de Çeşitli Suçlardan Aranan 17 Kişiyi Yakaladı

ANKA - Güncel
 - Güncelleme:
Jandarma İzmir'de Çeşitli Suçlardan Aranan 17 Kişiyi Yakaladı

İzmir'in 6 ilçesinde düzenlenen operasyonlarla haklarında 2 yıldan 26 yıla kadar hapis cezası bulunan 17 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'in 6 ilçesinde düzenlenen operasyonlarla haklarında 2 yıldan 26 yıla kadar hapis cezası bulunan 17 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

İzmir il Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Çeşme, Aliağa, Torbalı, Kiraz, Menderes ve Ödemiş ilçelerinde 22-29 Haziran arasında, haklarında yakalama kararı olan kişilere yönelik operasyonlar yaptı.

"Hırsızlık", "Bilişim Sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma", "Yağma", "Kamu Malına Zarar Verme" gibi suçlardan haklarında 2 yıldan 26 yıla kadar hapis cezası bulunan 17 kişi gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANKA / Güncel

Torbalı Çeşme İzmir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title