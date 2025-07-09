Jandarma, Hububat Hasadı İçin Çiftçileri ve Biçerdöver Operatörlerini Bilgilendirdi

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Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, hububat hasadının başladığı köylerde çiftçilere ve biçerdöver operatörlerine kaza, yangın ve kene tutmasına karşı bilgi vererek güvenlik önlemleri hakkında uyardı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hububat hasadının başladığı köylerde çiftçiler ve biçerdöver operatörlerini olası kaza, yangın ve kene tutmasına karşı bilgilendirdi.

Çandır ilçesine bağlı Kozan ve Büyükkışla köylerinde vatandaşları bilgilendiren jandarma, kene tutmasında sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiğini, küçük bir kıvılcımın büyük hasara yol açabileceğini anlattı.

Ekipler, Çekerek ilçesine bağıl Koyunculu köyü arazisinde hububat hasadının başlamasıyla biçerdöver operatörlerine de trafik güvenliği konusunda bilgilendirdi.

Biçerdöverlerin kara yolunda güvenli şekilde seyretmesini sağlamak amacıyla özellikle biçerdöver tablalarının sökülerek taşınmasını isteyen ekipler, iş kazalarına ve yangınlara karşı alınacak tedbirler konusunda da bilgi verdi.

Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul - Güncel
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