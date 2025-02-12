Jandarma Heyeti Beşiri'deki Mor Kuryakos Manastırı'nı Ziyaret Etti

Jandarma Genel Komutanlığından gelen heyet Batman'ın Beşiri ilçesindeki Mor Kuryakos Manastırı'nı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı denetleme heyeti üyeleri Jandarma Kıdemli Albay Osman Akbaş, Kıdemli Albay İlker Tülün, Astsubay Kıdemli Başçavuş Ramazan Hanay, Astsubay Kıdemli Başçavuş Çağatay Büyükada ve beraberindeki personel ilçenin Ayrancı köyünde bulunan manastırı gezdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden uzman bir ekip, manastır hakkında heyete bilgi verdi.

Ziyarette, İl Jandarma Komutanlığı Lojistik Şube Müdürü Jandarma İkmal Binbaşı İbrahim Dönmez, Beşiri İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Harun Çetinkaya ve Örmegöze Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Gökmen Şanal da yer aldı.