Jandarma Heimlich Manevrası ile Hayat Kurtardı

Jandarma Heimlich Manevrası ile Hayat Kurtardı
Bolu'daki bir dinlenme tesisinde, nefes borusuna yiyecek kaçan kişiyi jandarma personeli Heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

BOLU'da, Anadolu Otoyolu'ndaki bir dinlenme tesisinde yemek yerken nefes borusuna yiyecek kaçan kişiyi, bu sırada mekanda bulunan jandarma personeli Heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde bulunan bir dinlenme tesisinde yemek yiyen kişinin nefes borusuna yiyecek kaçtı. Nefes alamayan kişiyi fark eden, mekandaki bir jandarma personeli müdahale etti. Otoyol jandarma personeli, Heimlich manevrasıyla yiyeceği çıkardı. Yeniden nefes alabilen vatandaşın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan o anlar, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
