Jandarma, Hasankeyf'te Okul Servis Araçlarını Denetledi
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde jandarma ekipleri, köylerden ilçe merkezine öğrenci taşıyan servis araçlarını denetleyerek emniyet kemeri kullanımı, araç bakımı ve öğrenci taşıma belgelerini kontrol etti.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde jandarma ekipleri okul servis araçlarını denetledi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı köylerden ilçe merkezine öğrenci taşıyan araçları denetledi.
Servis araçlarının kontrolünü gerçekleştiren ekipler, araçların bakım durumu, emniyet kemeri kullanımı, öğrenci taşıma belgeleri ve kapasite aşımı gibi kriterler titizlikle incelendi.
Ayrıca, servis şoförlerine trafik kurallarına uyma, emniyet kemerlerinin sürekli takılması ve araç içi düzenin korunması konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.