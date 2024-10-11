Jandarma Göçer Ailelerin Çocuklarına Trafik Eğitimi Verdi

Erzurum'da jandarma ekipleri, göçer ailelerin çocuklarına trafik eğitimi verdi hediyelerle sevindirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma Timleri, il genelinde öğrenciler ve vatandaşlara genel trafik kuralları, emniyet kemeri kullanımı, yayaların uyması gereken kurallar, okul servis araçlarında güvenli yolculuk gibi konularda eğitimlerine devam ediyor.

Bu kapsamda sürü sahiplerinin de trafikte uyması gereken kurallar konusunda çalışma yürüten ekipler, yaylalarda bulunan göçer aileler ile bir araya geldi.

Göçerlerin çocuklarına da trafik kurallarını anlatan ekipler, boyama ve okuma kitapları hediye etti.