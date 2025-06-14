Jandarma'nın 186. Kuruluş Yıl Dönümü Şehitler Kabri Başında Anıldı

Jandarma'nın 186. Kuruluş Yıl Dönümü Şehitler Kabri Başında Anıldı
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JANDARMA Genel Komutanlığının 186'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehitler kabri başında anıldı.

JANDARMA Genel Komutanlığının 186'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehitler kabri başında anıldı. Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu ve İl Jandarma Komutanlığı personeli Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret ederek kabirlere karanfil bıraktı.

İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu ve İl Jandarma Komutanlığı personelleri Jandarma Genel Komutanlığı'nın 186'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sabah saatlerinde Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Ardından da Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret ettiler. Jandarma Genel Komutanlığı'nın 186'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi. Burada şehitler için Kuran-ı Kerim tilaveti okundu. Ardından Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu mezarlıkları tek tek ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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