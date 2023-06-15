Jandarma Genel Komutanlığı'nın 184. kuruluş yıldönümü Muğla'da kutlandı

Ülke genelinde olduğu gibi Muğla'da da jandarma teşkilatı 184'üncü yaşını düzenlenen törenle kutlarken, törende konuşan Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz; 'Başarılarla dolu 184 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı, kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuştur' dedi.

Ülke genelinde olduğu gibi Muğla'da da jandarma teşkilatı 184'üncü yaşını düzenlenen törenle kutlarken, törende konuşan Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz; "Başarılarla dolu 184 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı, kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuştur" dedi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 184'üncü kuruluş yıldönümü Muğla'da çelenk sunma töreni ile kutlandı. Muğla Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk büstüne çelenk sunumu ile başlayan tören, valilik makam ziyareti ve Şehitler Derneği ziyareti ile son buldu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz; "Başarılarla dolu 184 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı, kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak bizler, milletimizin bize olan bu teveccühünün bilincinde hareket ederek, var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmek azim ve kararlılığındayız. Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti Jandarması, kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında, ülkemizin her noktasında, gece gündüz, sıcak soğuk, yağmur çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir" dedi. - MUĞLA