Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Sanal Kumar Uyarısı

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Jandarma, sanal kumar sitelerine dikkati çekmek amacıyla hazırladığı videoda, bu tür kumar alışkanlıklarının sadece maddi kayıplara değil, ailevi sorunlara ve huzur bozukluklarına da yol açabileceğini vurguladı.

Jandarma Genel Komutanlığı, sanal kumar sitelerinden gelen mesajlara itibar eden bir kişinin başına gelebilecek olası senaryoların yer aldığı video paylaşımıyla vatandaşları uyardı.

Komutanlığın sosyal medya hesabından "Sanal kazanç, gerçek kayıp" başlığıyla yapılan videolu paylaşımda, "Bahis ya da kumar, sadece cebinizi değil, ailenizi, huzurunuzu ve geleceğinizi de yakar. Bu tuzağa düşme, suça ortak olma." ifadelerine yer verildi.

Videoda, kolay kazanç vaadiyle sanal kumara yönlenen kişinin yaşadığı büyük kayıplar canlandırıldı.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
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