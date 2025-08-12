Jandarma Teşkilatında Görev Değişiklikleri

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

RESMİ Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Jandarma Genel Komutanlığı'nda bazı generaller ve albayların görev yerleri değişti.

RESMİ Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Jandarma Genel Komutanlığı'nda bazı generaller ve albayların görev yerleri değişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, jandarma teşkilatında bazı üst düzey görev değişiklikleri yapıldı. Karara göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız Ankara İl Jandarma Komutanlığı'na, Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya ise Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'na atandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Destek Kıtalar Grup Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Özer, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı görevine getirildi. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Ali Doğan ise Jandarma Genel Komutanlığı emrine atandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Sındırgıda'daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma! 2 kişi gözaltında

Dün yaşanan deprem sonrası jet soruşturma! 2 kişi gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Depremin vurduğu Sındırgı havadan görüntülendi! İşte yıkılan bina sayısı

Depremin vurduğu kent havadan görüntülendi! İşte yıkılan bina sayısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.