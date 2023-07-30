Jandarma Genel Komutanlığı, Mahmut Tanal'ın Tahrik Edici Davranışlarına Karşı 2 Jandarma Personelini Açığa Aldı

Jandarma Genel Komutanlığı, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın tahrik edici ve etik olmayan davranışları karşısında, görev yerinden emir ve talimatlara aykırı uzaklaşan 2 jandarma personelinin açığa alındığını bildirdi.

Jandarma Genel Komutanlığı, Milas ilçesinin İkizköy Mahallesi'nde, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın tahrik edici ve etik olmayan davranışları karşısında, görev yerinden emir ve talimatlara aykırı uzaklaşan 2 jandarma personelinin açığa alındığını bildirdi.

Jandarma Genel Komutanlığınca yapılan açıklamada İkizköy Mahallesi'nde Muğla 1. İdari Mahkemesi ve İzmir Bölge İdare Mahkemesince verilen karara istinaden 24 Temmuz'da Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından saha çalışmaları başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Orman Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilen saha çalışmalarını ve hukuka uygun olarak alınan önleyici tedbirleri engellemek ve provoke etmek isteyen, kolluk kuvvetlerine saldıran ve direnen 40 provokatör ve eylemci şahıs Milas Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınmış olup şüphelilerin adli işlemleri devam etmektedir." bilgisi paylaşıldı.

"Olaylara ilişkin, hukuka aykırı davranan jandarma personeli olduğu iddialarını araştırmak üzere Jandarma Genel Komutanlığınca bölgeye idari tahkikat heyeti görevlendirilmiştir." ifadelerine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ayrıca Milletvekili Mahmut Tanal'ın tahrik edici ve etik olmayan davranışları karşısında, görev yerinden emir ve talimatlara aykırı olarak uzaklaşan iki jandarma personeli açığa alınmıştır. Milletvekili Mahmut Tanal, 29 Temmuz 2023 günü çalışma alanına gelerek yasal mevzuat çerçevesinde ve hukuka uygun olarak aldığı tedbirleri yerine getiren tarihi şan ve şerefle dolu Jandarma teşkilatının personeline saldırgan ve provokatif davranışlarda bulunmuştur. Kahraman Türk Jandarmasına karşı sarf etmiş olduğu mesnetsiz ve hakaret içeren söylemlerinden dolayı Milletvekili Mahmut Tanal hakkında adli mercilere suç duyurusunda bulunulmuş olup hukuki süreç kararlılıkla takip edilecektir."