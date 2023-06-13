Jandarma Genel Komutanlığı envanterine yeni katılan cayrokopterle trafik denetimi gerçekleştirildi

Eskişehir'de, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce Jandarma Hava Grup Komutanlığı bünyesinde bulunan cayrokopterle denetimlere başlandı. Ekipler 296 aracı kontrol ederek, 15 sürücü hakkında idari işlem uyguladı. Trafik kazalarının en aza indirilmesi, halkın can ve mal kayıplarının önlenmesi, ulaşımın sağlıklı ve huzurlu sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında havadan denetimlerin süreceği bildirildi.