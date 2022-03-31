Jandarma Genel Komutanlığı duyurdu: Mardin ve 2 ilde çok sayıda mühimmat ele geçirildi - Haberler

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Jandarma Genel Komutanlığı duyurdu: Mardin ve 2 ilde çok sayıda mühimmat ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Jandarma Genel Komutanlığı duyurdu: Mardin ve 2 ilde çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda aralarında Mardin'inde bulunduğu Tunceli ve Hakkari illerinde yapılan iç güvenlik operasyonları çerçevesinde çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda aralarında Mardin'inde bulunduğu Tunceli ve Hakkari illerinde yapılan iç güvenlik operasyonları çerçevesinde çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.

Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "İç güvenlik operasyonları çerçevesinde, Tunceli, Hakkari ve Mardin İl Jandarma Komutanlıklarımızca 29 Mart'ta gerçekleştirilen operasyonlarda, 800 kilogram amonyum nitrat, 3 kilogram TNT, 1 anti tank mayını, 1 piyade tüfeği, 3 el bombası, 1 roketatar mühimmatı, 16 şarjör, 10 kilogram EYP, 1 gece görüş dürbünü, 1 telsiz ve çok sayıda mühimmat ile örgütsel malzeme ele geçirilmiştir. Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilene kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

(Kübra Nur Atik/İHA)

Jandarma Genel Komutanlığı duyurdu: Mardin ve 2 ilde çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Jandarma Genel Komutanlığı duyurdu: Mardin ve 2 ilde çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Jandarma Genel Komutanlığı duyurdu: Mardin ve 2 ilde çok sayıda mühimmat ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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