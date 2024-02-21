Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Ardahan Valisi'ni ziyaret etti

Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tümgeneral Ferdi Korkmaz, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Çiçek, makamında Korkmaz ile bir süre görüştü, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Tümgeneral Korkmaz, daha sonra İl Jandarma Komutanı Albay Ramazan Yiğit ile İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener'i de ziyaret etti.