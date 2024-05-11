Jandarma Genel Komutanlığı, çocukların olay yeri inceleme ekibini deneyimlediği görüntüleri paylaştı
Jandarma Genel Komutanlığı, çocukların olay yeri inceleme ekibinin işini deneyimlediği görüntülerin yer aldığı bir video paylaştı. Videoda çocuklar, olay yeri inceleme önlüklerini giyerek kanıt arama ve parmak izi incelemesi gibi faaliyetlerde bulundu. Ayrıca, kendileri için hazırlanan trafik kazasını da araştırdılar.
Jandarma Genel Komutanlığı, çocukların olay yeri inceleme ekibinin işini deneyimlediği görüntülerin yer aldığı video paylaştı.
Komutanlığın sosyal medya hesaplarından "Bugünün çocuğu, yarının jandarması minik dedektifler iş başında" başlığıyla yayımlanan videoda, çocuklar kendileri için hazırlanan olay yeri inceleme önlüklerini giydi.
Kırşehir'de çekildiği belirtilen videoda, "minik dedektifler", büyüteçle temsili olay yerinde bulunan eşyalarda kanıt aradı, parmak izi incelemesinde bulundu.
Çocuklar, oyuncaklar kullanılarak kendileri için hazırlanan trafik kazasını da araştırdı.
"Minik dedektifler" videonun sonunda "Jandarma 185 yaşında" ifadesini kullandı.