Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu, 184. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında konser verdi

Jandarma Teşkilatının 184'üncü kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ankara'da bir alışveriş merkezinde konser veren Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu, Türk müziğinin popüler eserlerini seslendirdi. Konserde ayrıca jandarmanın kullandığı yerli ekipmanlar da sergilendi.

Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu, Jandarma Teşkilatının 184'üncü kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında konser verdi.

Ankara'da bir alışveriş merkezindeki konser, kuruluş yıl dönümüne özel olarak hazırlanan "Jandarmanın aslanları" isimli rap şarkısıyla başladı.

Daha sonra Türk müziğinin popüler eserlerinin seslendirildiği konser, vatandaşlardan ilgi gördü. Şarkılara eşlik eden vatandaşlar, bandoyu alkışladı.

Bu arada etkinliğin düzenlendiği alanda, jandarmanın kullandığı yerli ekipmanlar da sergilendi.