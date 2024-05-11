Jandarma Genel Komutanlığı, Anneler Günü için özel bir video yayımladı

Jandarma Genel Komutanlığı, "Anneler Günü" dolayısıyla özel bir video yayımladı.

Komutanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve kısa sürede büyük beğeni alan videoda, operasyonda kumanya yiyen bir jandarmanın görüntülerine yer verildi.

"Annelerimize" başlığıyla yayımlanan videoda, "Jandarma yalan söyler mi? Bazen söyler. En çok da annesine. En çok da 'Bugün ne yedin?' diye sorduğunda. Ama zaten bunu da sadece anneler sorar." ifadeleri kullanıldı.