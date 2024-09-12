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Jandarma Genel Komutanı Şırnak Valiliğine ziyarette bulundu

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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Şırnak Valiliğine ziyarette bulundu. Çeşitli ziyaret ve denetimlerde bulunmak üzere Şırnak'a gelen Çardakcı, Vali Cevdet Atay ile görüştü.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Şırnak Valiliğine ziyarette bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, çeşitli ziyaret ve denetimlerde bulunmak üzere Şırnak'a gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çardakcı, beraberinde Jandarma İstihbarat Başkanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim ile Valiliğe geçti.

Valilik Şeref defterini imzalayan Çardakcı ile beraberindekiler, Vali Cevdet Atay ile makamında görüştü.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel

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