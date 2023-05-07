Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Karayolu Trafik Haftası etkinliğine katıldı

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, 6-12 Mayıs Karayolu Trafik Haftası etkinliğine katıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığınca Ankara'daki bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinliğe katılan Orgeneral Çetin, trafikte farkındalığı artırmak amacıyla hazırlanan stantları gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Burada bulunan vatandaşlar ve çocuklarla hatıra fotoğrafı çektiren Çetin, çeşitli oyuncaklar, boyama ve hikaye kitabı hediye etti.

Etkinliğe, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Ferdi Korkmaz, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanı (JÖAK) Tuğgeneral Yusuf Aslan, Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanı Jandarma Albay Özgür Ecevit Taşcı ve Bursa Jandarma Trafik Okul Komutanı Jandarma Albay Ercan Yiğit katıldı.