Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çardakcı ve Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Kendir, mezuniyet töreninde konuştu

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ve Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Stadyumu'nda düzenlendi.

Burada konuşan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, zorlu ve onurlu bir eğitimin başarıyla tamamlamasının ardından kahraman subay ve astsubayları mezun ettiklerini söyledi.

Orgeneral Çardakcı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Jandarma Genel Komutanlığının, milletin sarsılmaz iradesi, devletin kararlı duruşu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde daha güçlü, daha modern ve daha etkin bir teşkilata kavuştuğunu belirtti.

Jandarmanın, terörle mücadelede kararlı, uyuşturucu ve zehir tacirlerine karşı amansız, organize suç örgütlerine karşı cesur, siber tehditlere karşı uyanık, afet, yangın, sel ve depremlerde milletine elini ilk uzatan, hudutlardan sahillere kadar vatanın her köşesinde nöbet tutan bir güvenlik gücü olduğunun altını çizen Çardakcı, aynı zamanda milletinin hizmetinde, yanında, yakınında ve yardımında olan bir teşkilat olduğuna dikkati çekti.

Orgeneral Çardakcı, jandarmanın sadece asayişi sağlayan bir kuvvet olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Köyde çiftçinin yanında, şehirde mazlumun sığınağı, afet gününde kimsesizlerin kimsesiyiz. Milletimizde kurduğumuz bu gönül bağı Türkiye Yüzyılı hedeflerimizin de özünü teşkil etmektedir. Türkiye Yüzyılı, kalkınmanın yanı sıra huzurun, güvenin ve kardeşliğin de yüzyılı olacaktır. İşte bu büyük vizyonun hayata geçirilmesinde jandarma teşkilatı da Türkiye'mizin huzuru için her daim görevinin başında olmaya devam edecektir. Her bir jandarma personeli, kamu düzenini sağlamak, vatandaşımızın can ve mal güvenliğini korumak, devletimizin şefkat elini milletimize her an hissettirmek için 7 gün 24 saat görevinin başındadır. Gücümüzü milletimizin güveninden, cesaretimizi ise devletimizin kararlılığından almaktayız."

Mezun olan subay ve astsubaylara da seslenen Çardakcı, "Bugün üniformanızla birlikte bu milletin onurunu, sorumluluğunu ve güvenini omuzlarınıza alıyorsunuz. Görev yeriniz neresi olursa olsun, kanunun rehberliğinde, milletin gönlünde ve vicdanının yanında olun. Adaleti, hakkaniyeti ve hukukun üstünlüğünü her şartla gözetin. Adalet kılıcınız, vicdanınız ise kalkanınız olsun." ifadelerini kullandı.

Orgeneral Çardakcı, subay ve astsubay mezunlarının ailelerine teşekkürlerini ileterek, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanım, personelimizin yetişmesinden modern bina ve tesisatına, yerli ve milli teknolojimizin geliştirilmesinden operasyonel kabiliyetlerimizin artırılmasına kadar sağladığınız güçlü liderlik ve destekten dolayı zatı devletlerinize en derin şükranlarımı sunuyorum. Bu anlamlı gün dolayısıyla aziz milletimizin gönlünde daima müstesna bir yeri olan kahramanlarımızı saygıyla yad ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanın bağımsızlığı ve Türkiye'mizin huzuru için fedai can eyleyen aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi ise minnet ve şükranla anıyorum. Karşınıza duran bu yiğit gençler, vatan için, millet için, devlet için, şanlı ay yıldızlı bayrağımız için canlarını seve seve vermeye hazırdır. Canımız ve kanımız al bayrağımıza feda olsun. Yeter ki vatan sağ olsun."

"Kolluk etik ilkelerinden taviz vermeden aziz vatanımıza hizmet edeceksiniz"

Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir de eğitimlerini başarıyla tamamlayarak mezun olan subay ve astsubayların mezuniyet heyecanına ortak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere tüm misafirlere şükranlarını sundu.

Kendir, "Bu uzun eğitim sürecinde azim ve özveriyle çalışarak emeklerinin karşılığını alan tüm subay ve astsubaylarımızı yürekten kutluyor, aynı azim ve özverinin meslek hayatları boyunca devam etmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

Koramiral Kendir, mezun olan subay ve astsubaylara hitaben yaptığı konuşmada ise "Üstleneceğiniz tüm görevlerde ülkemizin hak ve menfaatlerine sahip çıkarak yüksek sorumluluk bilinciyle hareket edeceğinize olan inancım tamdır. Eğitimi, donanımı ve güzel ahlakıyla geleceğimizin teminatı olan sizler, hukukun üstünlüğü ve kolluk etik ilkelerinden taviz vermeden aziz vatanımıza hizmet edeceksiniz." ifadelerini kullandı.

Mezun olan subay ve astsubayların ailelerine de teşekkürlerini sunan Kendir, "Bugün bu mukaddes yuvadan mezun olarak ayrılan jandarma ve sahil güvenlik sınıfı subay ve astsubaylarımızın, aziz vatanın her köşesinde üstlenecekleri görevlerin yüce milletimize, komutanlıklarımıza ve saygıdeğer ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Koramiral Kendir, Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden şehitleri rahmet ve minnetle, gazileri ise saygıyla andı.