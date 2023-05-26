Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Siirt'te temas ve ziyaretlerde bulundu. Eğlence köyü şehitliğini ziyaret eden Çetin, daha sonra askerlerle bir araya geldi ve Türk Mutfağı Haftası etkinliklerine katıldı.

Bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Siirt'te gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu ile birlikte merkeze bağlı Eğlence köyü şehitliğini ziyaret etti.

Köy girişinde Orgeneral Arif Çetin ve beraberindekileri Eğlence köyü Muhtarı Abdusselam Olgaç ve kanaat önderleri Abdurrahman, Hüsam Olgaç ve köylüler karşıladı.

Kanaat önderleri ve köylülerle sohbet eden Orgeneral Arif Çetin, daha sonra beraberindekilerle birlikte Eğlence şehitliğini ziyaret etti. Şehitlik girişinde Orgeneral Arif Çetin'i ve beraberindekileri Siirt Şehit Gazi Aileleri ve Güvenlik Koruyucuları Dernekler Federasyon Başkanı Baki Olgaç karşıladı. Şehitliği ziyaret eden Orgeneral Arif Çetin ve beraberindekiler şehitler için dua etti.

Buradaki temaslarını tamamlayan Orgeneral Arif Çetin, daha sonra Eğlence Jandarma Karakol Komutanlığında askerlerle bir araya geldi. Mehmetçikle sohbet eden Çetin, bölgenin güvenlik ve asayişi ile ilgili askeri yetkililerden bilgi aldı.

Buradaki temaslarını tamamlayan Orgeneral Çetin, Siirt Valiliği tarafından düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinliklerine katıldı.

Orgeneral Çetin ve Vali Hacıbektaşoğlu, daha sonra Güres Caddesini gezerek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Daha sonra Millet Bahçesini ziyaret eden Çetin, çocuklarla yakından ilgilindi. - SİİRT