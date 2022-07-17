JANDARMA GENEL KOMUTANI ÇETİN, TOSYA'DA TRAFİK DENETİMİNE KATILDI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

JANDARMA GENEL KOMUTANI ÇETİN, TOSYA'DA TRAFİK DENETİMİNE KATILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

JANDARMA Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bayram tatilinin son günü nedeniyle gerçekleştirilen trafik denetimine katıldı.

JANDARMA Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bayram tatilinin son günü nedeniyle gerçekleştirilen trafik denetimine katıldı.

Orgeneral Arif Çetin, helikopterle geldiği Tosya ilçesinde D-100 kara yolundaki jandarmanın trafik denetimine katıldı. Orgeneral Çetin'e denetimde, Kastamonu Valisi Avni Çakır, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Mücahit Avkıran, Tosya Kaymakamı Ferhat Özen, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Zekeriye Özmen eşlik etti.

Durdurulan araçların sürücülerine trafik kurallarını hatırlatan Çetin, çocuk yolculara oyuncak hediye etti. Bir yolcu otobüsünde de yolcularla sohbet eden Orgeneral Çetin, emniyet kemeri ve hız konusunda uyarılarda bulundu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title