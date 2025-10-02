Jandarma Genel Komutanı Ali Çardakcı, Hatay'daki 100. Yıl Köyü Konutları'nı İnceledi

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Hatay'da yapımı süren 100. Yıl Köyü Konutları'nın ikinci etabında incelemede bulundu.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinden (HMKÜ) yapılan açıklamaya göre Çardakcı, HMKÜ, Jandarma Asayiş Vakfı, Blocks for Hope ve Gülmek İyileştirir Derneği işbirliğiyle üniversitenin Tayfur Sökmen Yerleşkesi'nde yaptırılan 100. Yıl Köyü Konutları'nın ikinci etabını inceledi.

Yetkililerden bilgi alan Çardakcı'ya, HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlker Şimşek de eşlik etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerinin ardından afetzedeler için 120 dönümlük alana inşa edilen köyde, konutların yanı sıra kreş, okul, kütüphane, pazar yeri, ibadethane, spor ve iş alanları yer alıyor.

Şu ana kadar 255 evden 46'sının tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildiği projede, ikinci etaptaki 66 konutun da afetzedelerle buluşturulması planlanıyor.