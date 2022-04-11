Son dakika haberleri | Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Koç, Kilis Valisi Soytürk'ü ziyaret etti

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç, Kilis Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Koç, Kilis Valiliğine ziyarette bulunarak Vali Soytürk ile görüştü.

Ziyarette, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer, Gaziantep İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan ve Kilis İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit de bulundu.