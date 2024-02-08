Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Edirne Valisi'ni ziyaret etti

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakcı ve beraberindeki heyet Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sezer, makamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Orgeneral Çardakcı'ya teşekkür etti.

Öte yandan Gümrük Turizm İşletmeleri heyeti de Vali Sezer'i ziyaret etti.

Ziyarette gümrüklerdeki çalışmalar değerlendirildi.