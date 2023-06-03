Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Jandarma, Firar Eden İnekleri Buldu

Jandarma, Firar Eden İnekleri Buldu

Güncel Haberler

Aydın'ın Söke ilçesinde kayıp başvurusu yapılan 6 adet büyükbaş hayvanı jandarma ekipleri bularak sahibine teslim etti.

Aydın'ın Söke ilçesinde kayıp başvurusu yapılan 6 adet büyükbaş hayvanı jandarma ekipleri bularak sahibine teslim etti.

Olay, Bağarası Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs 6 adet büyükbaş hayvanının kaybolduğunu belirterek 112 Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çevrede geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan arama çalışmalar çerçevesinde ekipler, kayıp hayvanları Çalışlı Mahallesi'ndeki dağlık alanda bulunarak sahibine teslim etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Bağarası Hisarcık Aydın Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title