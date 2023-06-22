Jandarma faili meçhul 44 hırsızlık olayını aydınlattı

Hırsızlara yönelik yürütülen operasyonlarda gözaltına alınan 62 kişiden 42'si tutuklandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te faili meçhul hırsızlık olaylarına yönelik yürütülen çalışmalarda 44 olay aydınlatılırken, yapılan operasyonlarda 62 kişiyi gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan 42'si tutuklanarak, cezaevine gönderilirken, operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda 42 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 20 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Gaziantep Jandarma Dedektifleri kent genelinde yapılan faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik yaptığı operasyonlarda 9 evden hırsızlık olayı, 6 güveni kötüye kullanma, 5 suç eşyasını satın alma ve kabul etme, 4 haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı, 3 bağ, bahçe ve tarladan hırsızlık, 3 işyerinden hırsızlık, 3 motosiklet hırsızlığı, 3 diğer hırsızlıklar, 2 inşaattan hırsızlık, 2 kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık, 2 otodan hırsızlık, 1 baz istasyonundan hırsızlık, 1 bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı olayı almak üzere 44 faili meçhul olay aydınlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde düzenlenen operasyonlarda ise olaylara karıştığı tespit edilen 62 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 42'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 20 şahıs hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Operasyonda ele geçirilen malzemelere el koyan ekipler, sahiplerine tutanak ile teslim etti.