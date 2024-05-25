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Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik'e 56 Bin 880 Personel Ataması Yapıldı

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Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 2024 yılı genel atamaları kapsamında 56 bin 880 personelin ataması gerçekleşti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, atamaların detaylarını paylaştı ve atanan personele başarılar diledi.

Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 2024 yılı genel atamaları kapsamında 56 bin 880 personelin ataması gerçekleşti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Jandarma Genel Komutanlığı'nda 1662 subay, 7 bin 301 astsubay, 2 bin 63 uzman jandarma ve 21 bin 706 uzman erbaş olmak üzere 32 bin 732 personelin atamasının gerçekleştiğini bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğünde 1769 amir ve 20 bin 791 polis memuru rütbesindeki personelin atama işlemlerinin tamamlandığını, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda da 210 subay, 592 astsubay ve 786 uzman erbaşın atamalarının yapıldığını vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Ataması yapılan personele yeni görevlerinde başarılar dileriz. Kutsal vatan toprağımızın, Mavi Vatan'ın huzur ve güvenliğinin teminatı olan kahraman polisimiz, kahraman jandarmamız, kahraman Sahil Güvenlik Komutanlığı mensuplarımız, dün olduğu gibi bugün de sonsuza kadar aziz milletimizin hizmetinde ve emrinde olmaya devam edecektir."

Kaynak: AA / Güncel

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