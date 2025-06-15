Jandarma Ekiplerinden Yangın ve Boğulma Uyarısı

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köylerde yaşayan vatandaşları yangınlar ve boğulma vakaları konusunda bilgilendirdi.

İl Jandarma Komutanlığı, toplum destekli kolluk faaliyetleri kapsamında, vatandaşları bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerine devam ediyor.

Kentte ve bölgede son zamanlarda yangın ihbarı ile olaylarında artış görülmesi üzerine ekipler, köyleri ziyaret ederek, vatandaşlara broşür dağıttı.

Ekipler, kuru otların yakılmaması, yanan sigara izmaritinin çevreye atılmaması ile baraj, göl, gölet ve sulama kanallarına girilmemesi konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Öte yandan ekipler, farklı tarihlerde attığı toplu SMS mesajları ile vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.