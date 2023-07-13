Bursa'nın Mudanya sahillerinde, plajlarda halkın ortak kullanımını engelleyecek şekilde çadır kurulması, halı, kilim, battaniye gibi eşyalarla gölgelik oluşturulması ve nargile keyfi yapılması gibi görüntü kirliliklerine karşı mücadele aralıksız sürdürüyor. Jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin katıldığı denetimlerde drone kullanılarak havadan destek sağlandı.

Jandarma ekiplerinden sahillerdeki işgallere karşı denetim

Sahillerdeki işgallere karşı yapılan denetimler havadan görüntülendi

BURSA - Bursa'nın Mudanya sahillerinde, plajlarda halkın ortak kullanımını engelleyecek şekilde çadır kurulması, halı, kilim, battaniye gibi eşyalarla gölgelik oluşturulması ve nargile keyfi yapılması gibi görüntü kirliliklerine karşı mücadele aralıksız sürdürüyor. Jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin katıldığı denetimlerde drone kullanılarak havadan destek sağlandı.

Bursa'nın en gözde sahillerine sahip Mudanya'da tatil sezonunun gelmesi ile birlikte tatilcilerin akınına uğradı. Hava sıcaklıklarının rekor seviyede artması ile birlikte serinlemek isteyen vatandaşlar plajları doldururken Bursa Valiliği'nin talimatı doğrultusunda jandarma ve sahil güvenlik ekipleri harekete geçti. Günü birlikçi diye tabir edilen tatilcilerin plaja rastgele çadır kurması, halı, kilim, battaniye ile gölgelik oluşturması ve mangal yakılması ve nargile içilmesi şikayetlerinin artması üzerine jandarma ve sahil güvenlik ekipleri bölgede denetim gerçekleştirdi. Yabancı uyruklu şahıslar konusunda rahatsızlıkları göz önünde bulunduran ekipler kimlik kontrolü, iç çamaşırlarıyla denize girenler ve nargile içenlerin kıyı boyunca tarayarak tespit çalışması yaptı. Sabah erken saatlerden itibaren denetim gerçekleştiren jandarma ve sahil güvenlik ekipleri kurallara uymayanlar hakkında Kabahatler Kanunu gereğince müdahale ederek, yasal işlem başlattı. Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada denetimleri yaz sezonu boyunca devam edeceği belirtildi.

Bayram sonrası Mudanya sahillerinin ziyaretçi akınına uğradığını söyleyen Ali Tekin, "Bayram öncesi pek insanlar gelmiyordu. Tatil sezonu hareketlendiği için jandarma da rutin görevlerini yapıyor. Denetlemeler sıklaştı. Çok şükür bu konuda sıkıntımız yok. Zabıtalarımız da çadır işgalleri ile ilgili gerekenleri yapıyor. Tatilcilerin canı nereye isterse oraya çadır kuruyor. Tabi bu da jandarmayı etkin hale getiriyor, gereken elzemi gösteriyorlar. Şu an da görüldüğü üzere bir sıkıntı görülmüyor" şeklinde konuştu.

Yapılan denetimler sayesinde sahil işgallerinde azalma olduğunu belirten Hakkı Ovatman, "Mültecilerden dolayı şikayetler hat safhaya ulaşmıştı. Kimlerin gelip ne yaptığı elli olmuyordu. Jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin yaptığı denetimler gerçekten çok yerinde bir hareket. Bu sayede işgallerde azalmalar da görüldü. Zaman içerisindeki yapılacak denetimlerle insanlar tatillerini daha rahat geçirecekler. Buraya mutlu bir şekilde gelip, mutlu bir şekilde ayrılacaklarına inanıyorum" dedi.