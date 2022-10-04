Jandarma ekiplerinden okul servisi denetimi

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince okul servisi araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma trafik görevlilerince 33 aracın denetimi yapılarak, sürücülere "okul servis denetim kartı" dağıtıldı.

Sürücülere okul servis yönetmeliğinde belirtilen hususlar hakkında bilgi veren ekipler, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmek üzere kontrol formu düzenledi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri tarafından da Yahşihan ilçesi ile Çerikli ve Hacılar beldelerinde "Umut Projesi" kapsamında 126 vatandaşa bağımlılıkla mücadele semineri verildi.

Öte yandan, Keskin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de köy muhtarları ve vatandaşlara, düğün veya meskun mahalde silahla ateş edilmesi sonucu oluşabilecek zararlar hakkında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.